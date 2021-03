ЦСКА (М) се справи с тежкото си гостуване в Израел

Изстрадан успех постигна баскетболният отбор на ЦСКА (Москва) при гостуването си в Израел. Тимът на старши треньора Димитрис Итудис опропасти 22-точков аванс, но все пак успя да излъже Макаби (Тел Авив) с крайното 84:80 (23:23, 28:10, 17:19, 16:28) в двубой от 27-ия кръг на Евролигата.

.@cskabasket gets the win on the road! pic.twitter.com/4PPqDR0WfG