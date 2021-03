Кошмарът на Олимпиакос си намери майстора (видео)

Отборът, който отнесе няколко гранда, сред които и Олимпиакос с българския национал Александър Везенков, си намери майсторът. Този път АВСЕЛ Вильорбан загуби със 75:85 (20:17, 22:23, 15:27, 18:18) от Жалгирис като гост в мач от 27-я кръг на Евролигата.

