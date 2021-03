Ман Сити 1:0 Уулвс, Дендонкер се разписа в собствената си врата

Манчестър Сити и Уулвърхамптън играят при 1:0 в среща от 29-ия кръг на Премиър лийг тази вечер от 22:00. "Гранжданите" са в търсене на впечатляваща 21-а победа във всички турнири, но техните гости също са в серия и нямат загуба от пет срещи. Джосеп Гуардиола прави цели шест промени от мача с Уест Хам и в състава се завръщат Рахим Стърлинг, Габриел Жезус, Аймерик Лапорт, Родри, Бернардо Силва и Жоао Кансело.

