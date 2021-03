Зимни спортове Радо Янков отпадна на осминафиналите на Световното 02 март 2021 | 16:20 - Обновена Прочетена 89 0



Носителят на големия кристален глобус за 2016 година в алпийския сноуборд Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелия слалом на Световното първенство в словенския зимен център Рогла с изоставане от 0.49 секунди от директния си съперник в двойката Шанго Лий.





View this post on Instagram A post shared by Radoslav Yankov (@radoyankov) Вчера едва 12 стотни не стигнаха на българина да стигне до осминафиналите в паралелния гигантски слалом, но сега той се представи на високо ниво в по-техничната дисциплина и даде 11-о време в квалификациите, като беше и 4-и след първия манш там. Първият съперник на Янков в осминафиналния дуел беше кореецът Лий, който е сребърен медалист от Зимните олимпийски игри в Пьончан 2018. Самоковецът бе в синьото трасе, което се оказа неблагоприятно за спускащите се по него дами преди да дойде редът на мъжете - само една от състезателките от тази страна преодоля опонентката си. Впоследствие и при мъжете синята част на пистата се оказа по-неблагополучна.



Радо, за съжаление, не можа да развали тази тенденция и отстъпи с 0.49 секунди на Лий, отпадайки на осминафиналите. Янков все пак най-после кара със специална пластина по екипировката, с каквито разполагат всичките му конкуренти, а през уикенда ще може да надгради над доброто си представяне от днес с ново каране в Рогла за Световната купа. В този зимен център българинът има три класирания на второ място в кариерата си.

През 2016-а в Сиера Невада на Световното в дисциплината Янков записа най-доброто си досега място - шесто. През 2016-а в Сиера Невада на Световното в дисциплината Янков записа най-доброто си досега място - шесто.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

