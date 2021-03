Съперник на България обяви контроли с Турция и Украйна

Националният отбор на Северна Ирландия, който е съперник на България в квалификациите за световното първенство по футбол в Катар през 2022 година, обяви две контроли. Те ще бъдат срещу Турция и Украйна.



На 31 май северноирландците ще гостуват в Анталия, докато на 3 юни ще посетят Киев. Двата двубоя ще бъдат проверки за съставите на Турция и Украйна преди участието им на европейското първенство, докато за тима на Иън Бараклъф ще бъдат репетиции преди втората част на световните квалификации, които стартират в края на този месец.



"Това е чудесен начин да продължим надграждането си по пътя към световното първенство през 2022 година. Тези мачове ще позволят на играчите да се пренастроят след дългия сезон на един по-слънчев климат, като в същото време срещнем наистина силни опоненти. Със сигурност на всеки от нас му се искаше да играем на европейското, но очаквам една приятна седмица, в която да получим повече информация за играчите, с които разполагаме", заяви Бараклъф за сайта на Футболната асоциация на Северна Ирландия.



Квалификационните срещи между България и Северна Ирландия ще се играят на 31 март в Белфаст и на 12 октомври в София тази година.

