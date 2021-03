Англия Легенда на Ливърпул си отиде на 82 години 02 март 2021 | 12:01 - Обновена Прочетена 956 0



копирано





За националния отбор на Шотландия има 20 мача и девет попадения.



След края на футболната си кариера се завръща в Мъдъруел като мениджър, след което работи и в Портсмут. След това прави доста успешна телевизионна кариера, като на голяма популярност се радва шоуто му с Джими Грийвс, което се излъчва до 1992 година. We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian's family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Ian St John 1938-2021. — Liverpool FC (@LFC) March 2, 2021 RIP Ian St John - what a player, what a man.#ynwa#legend pic.twitter.com/J9rP3HNkbo — James Milner (@JamesMilner) March 2, 2021 Легендарният бивш нападател на Ливърпул Иън Сейнт Джон е починал тази сутрин на 82-годишна възраст. Шотландецът има 425 мача за тима на Бил Шанкли, в които е отбелязал 118 гола. Той е привлечен от Мъдъруел за рекордната за клуба по това време сума от 37 500 паунда. Сейнт Джон защитава цветовете на мърсисайдци в продължение на 10 години. Негов е решаващият гол, с който Ливърпул печели първата си ФА Къп през 1965 година.За националния отбор на Шотландия има 20 мача и девет попадения.След края на футболната си кариера се завръща в Мъдъруел като мениджър, след което работи и в Портсмут. След това прави доста успешна телевизионна кариера, като на голяма популярност се радва шоуто му с Джими Грийвс, което се излъчва до 1992 година. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 956 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1