Катя Аврамова: Ако няма промяна, ще си караме на станозолол (видео)

Това са само част от думите, с които една от най-успешните ни плувкини през последните години Екатерина Аврамова коментира скандала с трите положителни допинг проби в националния ни тим.



Преди седмица, след разследване на bTV стана ясно, че в пробите на националите Здравко Баблаков, Светлозар Николов и Благой Панайотов е открито архаичното забранено вещество станозолол.

Първоначално от федерацията заявиха, че предполагат, че момчетата са взели веществото на своя глава. Контрата дойде от обвинените, които застанаха пред камерите ни и разказаха за практиките в националния тим. Баблаков, Николов и Панайотов са категорични - приемали са само дадените им от треньора Кристиян Минковски и лекаря Любомир Петров хапчета. А те са им били предоставяни в пластмасови чашки, без листовки или кутии.

През 2014-а Аврамова реши да се състезава за Турция, след като счупи многократно националните рекорди на България. 29-годишната специалистка в гръбните дисциплини беше една от първите, които застанаха зад младите ни национали.



"Миналата седмица, когато излезе новината, бях изключително разочарована от начина, по който федерацията започна да обработва случая. След това, разбира се, те се опитаха да променят тактиката. За жалост – веднъж когато започнеш, е много трудно да промениш нещата.", каза Аврамова пред кореспондента на bTV във Варна Йордан Фотев.



"Случката ме накара да се върна в болезненото минало. Ядосана бях, защото смятам, че момчетата са невинни. Искрено се надявам да са. Вярвам, че са само защото знам какво се е случвало по време на лагерите, в които съм била част от националния отбор."

Пред камерата ни тя разказа за своя досег с порочната практика за даването на хапчета в пластмасови чашки. "Получавахме нашите възстановителни медикаменти, добавки в чашки. Без имена. На произволен избор – влизаш в стаята, пиеш си чашката с витамините. В даден момент ни караха да ги пием пред доктора и треньора, за да са сигурни. Смятам, че нищо не се е променило."







Относно появилата се по-рано през деня информация, че селекционерът Кристиян Минковски е искал по 30% комисионна от премиите на плувците, тя бе категорична: Не съм чула в нито един спорт да има подобно нещо. Разбирам, ако е вписано в договорите на състезателите евентуално личният треньор да получава нещо."



"Главен селекционер на състезателите не може просто така да поиска 30% от състезателите. Без никакви доводи, без да са подписали договори и да е официално.", добави още Аврамова.



"Искрено се надявам, че хората ще се събудят и ще поискат промяна. Аз се спасих, бягайки и плувайки за друга държава. Не съжалявам, защото, бъдейки тук, не смятам, че щях да се подготвям за трето участие на олимпийски игри."



"С тези далавери и с тези "приятели на приятели" не става спорт. Ако така продължат, ще си караме на станозолол."



"Само промяната би върнала вярата на състезателите и родителите. Иначе спортът ни е загубен", каза още Екатерина Аврамова.

