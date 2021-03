НБА Джон Уол: Това, което се случва, е трагично 01 март 2021 | 15:38 Прочетена 219 0



He is the first player with a 10/0/0/0/0/0 statline on 25% shooting or worse since JR Smith in 2012. Wall is the first starter to do so since 1985. pic.twitter.com/J8N7O15Is2 — StatMuse (@statmuse) March 1, 2021 Отборът на Хюстън Рокетс се намира в сериозна криза. Тимът на старши треньора Стивън Сайлъс инкасира 11-ата си поредна загуба в редовния сезон на НБА, след като бе унизен от Мемфис Гризлис с цели 49 точки разлика през изминалата нощ - 84:133. На пресконференцията след мача лидерът на "ракетите" Джон Уол очаквано не беше никак доволен от представянето на своя отбор. Гардът завърши двубоя без асистенция, като вкара 14 точки при стрелба 4/16 от полето. "Това, което се случва, е трагично. М*мка му, 11 поредни мача нямаме победа. Ужасно е, защото в много от загубите дори не бяхме конкурентни на съперника си. Аз трябва да играя по-добре, за да може и отборът да се представя на по-добро ниво", коментира бившият играч на Вашингтон Уизардс. The Rockets lost by 49 points at home tonight, the 3rd biggest loss in franchise history.



They have lost 11 straight games since Christian Wood got injured. pic.twitter.com/nI3e44jOEu — StatMuse (@statmuse) March 1, 2021 Голямо препятствие пред Хюстън се оказа контузията на тежкото крило Крисчън Ууд. Преди той да остане извън сметките, "ракетите" бяха с баланс 11-10, но след травмата му в десния глезен тексасци загубиха 11 поредни двубоя и се свлякоха до предпоследната позиция в Западната конференция с баланс от 11-21.

