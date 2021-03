НБА Янис стовари яда си върху Клипърс и повтори Абдул-Джабар 01 март 2021 | 15:06 - Обновена Прочетена 531 0



Милуоки постигна страхотна победа над Лос Анджелис Клипърс със 105:100 в най-голямото дерби от снощната програма в НБА. В основата на успеха за "елените" отново бе суперзвездата Янис Адетокумбо, който разнищи защитата на калифорнийци с 36 точки, 14 борби и 5 асистенции. With 36 PTS today, Giannis Antetokounmpo becomes the first @Bucks player with 35+ points in 4 straight games since Kareem Abdul-Jabbar in January of 1973. pic.twitter.com/NmK3Tx4WVh — NBA History (@NBAHistory) February 28, 2021 Лидерът на Бъкс навлезе в невероятна форма, като в последните си четири мача с екипа на "елените" тероризира всяка съперникова защита. Янис се превърна в първия играч от Карийм Абдул-Джабар през 1973-а, който ниже поне по 35 точки в четири последователни двубоя от сезона в историята на тима. Just having a little bit of fun pic.twitter.com/oxYpmTEpjE — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 1, 2021 Гръцкият национал започна наказателната си акция с 38 точки срещу Сакраменто, след това вкара 37 на Минесота, последвани от 38 срещу Ню Орлиънс и вчерашните 36 срещу ЛА Клипърс. Най-впечатляващо от всичко случило се в двубоя снощи бе начинът, по който Янис доближи тима си до победата - със зрелищна забивка в края за аванс от 3 точки при 103:100. Giannis was HYPED after this game-sealing dunk pic.twitter.com/yyUebcILcN — Bleacher Report (@BleacherReport) February 28, 2021 С представянето си напоследък Адетокумбо по всяка вероятност ще се намеси в битката за третия си пореден приз за "Най-полезен играч" в редовния сезон. Крилото регистрира средно по 29.2 точки, 11.8 борби и 5.9 асистенции, а тимът му вече е трети в Източната конференция с баланс от 23 победи и 13 загуби. 0



ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 531

