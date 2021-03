Стеф Къри: Останалите отбори искат да ни изядат

Лидерът на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри даде любопитен коментар за тежкото поражение на "войните" от Лос Анджелис Лейкърс с 91:117 през изминалата нощ. Къри заяви, че останалите отбори в Лигата пазят много спомени от последните няколко години, имайки предвид трите титли на Уориърс през 2015-а, 2017-а и 2018-а.

"Останалите отбори искат да ни изядат, дори когато играем добре. Те все още пазят много спомени от последните пет-шест години. Има една дисциплина, която разделя добрите от великите отбори, която обаче не съществуваше в нашите редици днес. Не можем да контролираме това колко стрелби ще пропуснем, но можем да разчитаме на умна игра и повече усилия от наша страна. Нищо от това обаче не влезе в употреба и днес просто отидохме на училище", анализира двубоя стрелецът на ГСУ.

Steph Curry said Draymond Green reminded the team at halftime that the Warriors still have a target on their back:



"Even when we're playing well, we won three in a row, teams still want to beat us and beat us bad. They still have a lot of memories from the last five, six years." pic.twitter.com/tSVPuAFhrB