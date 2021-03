Лека атлетика Падна световният рекорд на 800 метра за девойки под 20 години 01 март 2021 | 10:36 - Обновена Прочетена 99 0



Атинг Му подобри световния рекорд на 800 метра в зала за девойки под 20 години, след като бяга 1:58.40 минути на шампионата на Югоизточната конференция във Файетвил в събота. 18-годишната атлетка свали повече от половин секунда от предишния върхов резултат в света за всички времена в тази възрастова група от 1:59.03 мин на Кийли Ходкинсън (Великобритания), който беше поставен на 30 януари тази година във Виена. Athing Mu is the new collegiate indoor 800m record holder after running a jaw-dropping time of 1:58.40...pic.twitter.com/1gumpPsybi — The Stride Report (@TheStrideReport) February 28, 2021 Му коригира също и колежанския рекорд на закрито от 2:00.69 минути, поставен от Джазмин Фрей през 2017 г. Му коригира също и колежанския рекорд на закрито от 2:00.69 минути, поставен от Джазмин Фрей през 2017 г. По-рано през сезона Му подобри и световния рекорд за девойки под 20 години в бягането на 400 метра – 50.52 секунди.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

