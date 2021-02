Танак записа първа победа за сезона във WRC след успех в Рали Арктик Финландия

Отт Танак (Hyundai) спечели своите първи точки от началото на сезона в Световния рали шампионат (WRC), след като триумфира във втория кръг за година, Рали Арктик Финландия.

Естонецът, който отпадна в Рали Монте Карло миналия месец контролираше снежната надпревара от самото начало и заслужено се поздрави с успеха. Освен 25-те точки за победата, световният шампион за 2019 година ще вземе и две допълнителни, след четвъртото си място в последния, десети етап.

Time to celebrate!



There was a very special resident form Rovaniemi congratulating our winners! #WRC | #ArcticRallyFinland | #VisitRovaniemi pic.twitter.com/bSUn2tqsJB — WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) February 28, 2021

След като Танак спечели пет от първите шест скоростни отсечки в първите два дни на надпреварата, днес той заложи на сигурното и даде съответно шесто и четвърто време при двете минавания на „Айтаярви“. Така той триумфира с общо време от 2:03:49.6 часа, като преднината му пред втория Кале Рованпера (Toyota) бе 17.5 секунди. Финландецът спечели две отсечки в първото си от две домашни ралита през този сезон, като една от тях бе последната, което му донесе и пет бонус точки.

В нея той даде време от 10:02.4 минути, с което остана на 0.2 секунди пред Крейг Брийн (Hyundai), а трети с пасив от 0.3 секунди във финалното изпитание остана Тиери Нювил (Hyundai). Белгиецът завърши на трето място в самото рали, като разликата между него и Рованпера в спора за второто място бе само 2.3 секунди. Четвърти в надпреварата остана Брийн, а топ 5 бе затворено от световния вице-шампион Елфън Евънс (Toyota).

Победителят от Рали Монте Карло Себастиен Ожие (Toyota) взе само една точка от надпреварата в Лапландия, благодарение на петото си време в „бонус етапа“. Причина затова слабо класиране на седемкратния световен първенец е грешката, която той допусна във вчерашната последна отсечка, която му коства близо 20 минути. В крайното класиране на ралито, той се нареди на едва 20-то място.

I could follow the end of the Power Stage in good company #ArcticRallyFinland pic.twitter.com/PIAt2kVsRo — Sébastien Ogier (@SebOgier) February 28, 2021

След две от общо 12 кръга през сезон 2021, лидер е генералното класиране при пилотите с актив от 39 точки е Рованпера, втори с 35 е Нювил, а трети с 31 е Ожие. Също толкова има и четвъртият Евънс, но заради победата си в Монте Карло французинът заема третото място. Победителят от Рали Арктик Финландия е пети с 27 точки. Сезон 2021 във WRC ще продължи с дебютното асфалтово Рали Хърватия, което трябва да се проведе между 22 и 25 април.