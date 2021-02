Световният шампион спечели втория гигантски слалом в Банско

Матийо Февр (Франция) завоюва своята втора победа в стартове за Световната купа по ски-алпийски дисциплини, след като спечели втория гигантски слалом, който се проведе в Банско. За него това е първа победа в Световната купа от гигантския слалом във Вал д‘Изер (Франция) през декември 2016 година.

Французинът, който миналия петък изненадващо стана световен шампион в дисциплината, за втори пореден ден бе лидер след първото спускане, като днес той задържа водачеството си и във второто. В него той даде 12-то време, но това му бе напълно достатъчно за триумф с общо време от 2:25.29. Втори на подиума днес се качи Марко Одермат (Швейцария), който изостана на 0.75 секунди от победителя. Швейцарецът бе шести след първото спускане, след което даде четвърто време във второто и се придвижи с четири позиции напред.

Трети днес завърши Алески Пентюро (Франция), който бе трети и след първия манш. Неговият пасив спрямо победителя бе 0.81 секунди, а преднината му пред четвъртия Тибо Фавро (Франция) 0.27 секунди. Пети днес се нареди третият от вчера Щефан Бренщайнер (Австрия), който отново направи великолепно второ спускане.

What a run from Stefan Brennsteiner!



The Austrian takes the lead in the second round of the men's giant slalom by a one-second margin. pic.twitter.com/ueFrI6siid