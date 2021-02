Зимни спортове Бриньоне прекъсна победната серия на Гут-Бехрами по време на Супер-Г във Вал ди Фаса 28 февруари 2021 | 14:38 Прочетена 284 0



копирано

Носителката на големия кристален глобус в Световната купа по ски-алпийски дисциплини за миналата година Федерика Бриньоне (Италия) записа своята първа победа през настоящата кампания, след като триумфира в супергигантския слалом във Вал ди Фаса (Италия). По този начин тя прекъсна серията от четири победни победи на Лара Гут-Бехрами (Швейцария) в стартовете за Световната купа. Швейцарката обаче също има повод за радост днес, тъй като с второто си място, за трети път в своята кариера тя си гарантира малкия кристален глобус в дисциплината супергигантски слалом. With one race to go before the end of the season Lara Gut-Behrami won her third Super G title! #fisalpine pic.twitter.com/EpJ9onQZWR — FIS Alpine (@fisalpine) February 28, 2021 Бриньоне стигна до успеха с време от 1:14.61, като завърши на 0.59 секунди пред световната шампионка в дисциплината от шампионата в Кортина по-рано този месец. Италианката направи изключително силна втора половина на своето спускане, благодарение на която остана недостижима за своите съпернички. Трета днес се нареди миналогодишната носителка на малкия глобус в дисциплината Корин Зутер (Швейцария), която завърши на 0.72 секунди зад победителката. Today in @skiworldcupvaldifassa the Italian flag dominates over the Swiss flag with @FedeBrignone winning the first race of the season in front of Lara Gut-Behrami and @CorinneSuter #fisalpine pic.twitter.com/viNfm7AHF4 — FIS Alpine (@fisalpine) February 28, 2021 Състезанието обаче ще бъде запомнено с двете много тежки падания на Кайша Викхоф Лий (Норвегия) и Розина Шнеебергер (Австрия). Двете загубиха контрол над своите ски в горната част на пистата и завършиха в предпазните мрежи, получавайки тежки контузии в своите крака. Заради двете падания, медицинският хеликоптер трябваше на два пъти да се намесва, което предизвика забавяне от общо около един час в провеждането на състезанието. Освен тях, до финала на днешната надпревара не стигнаха общо 14 (една не стартира) от записаните 57 състезателки в стартовия лист. Un grande in bocca al lupo a Kajsa Vickhoff Lie #EurosportSCI | #FISAlpine | #ValdiFassa pic.twitter.com/e9GhbeE3Ln — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 28, 2021 До края на сезона остава само един старт в дисциплината супергигантски слалом, като той ще се проведе по време на финалите на Световната купа в Ленцерхайде (Швейцария). В него Бриньоне и Зутер ще си оспорват второто място в класирането за малкия глобус, като разликата между тях е 13 точки в полза на днешната победителка. В генералното класиране водач с 1227 пункта е Гут-Бехрами, втора с 1040 е Петра Влъхова (Словакия), която днес завърши 32-ра и не взе точки, а трета с 892 е 13-та от днес Мишел Гизин (Швейцария). Добрата новина за Влъхова е, че през следващите две седмици предстоят четири старта в техничните дисциплини, три от които са слаломи, в които Гут-Бехрами не взима участие. Другият уикенд в Ясна (Словакия) ще се проведат гигантски слалом и слалом, а седмица по-късно в Оре (Швеция) ще има два слалома.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 284 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1