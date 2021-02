Алберт Попов не завърши първия манш на втория гигантски слалом в Банско

Най-добрият български скиор алпиец Алберт Попов не стигна до финала на първия манш от втория гигантски слалом валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Банско.

New day, new show! It's going to be a blast! Second Giant Slalom at @BanskoWorldCup today, start at 10.00 CET! #fisalpine pic.twitter.com/hSQzJU1MZ8

Отново, както и във вчерашния ден, Аби бе с последния, 59-ти стартов номер, но и днес той няма да участва във второто спускане. Вчера той даде 48-мо време и остана предпоследен в класирането в първото спускане, а днес дори и не стигна до финала.

Team France on fire: 3 in the top 5! @loicmeillard sneaks in between leader @mathieufaivre and @AlexPinturault! @zan_kranjec in 4th and #Favrot 5th!

Looking forward to Run 2 at 13.00 CET! #fisalpine @FedFranceSki pic.twitter.com/A2g2JQRyS7