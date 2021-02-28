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Безупречен Цветан Соколов! Динамо (Москва) с победа №21 в Суперлигата на Русия (видео + снимки)

28 февруари 2021 | 12:37 - Обновена
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Безупречен Цветан Соколов! Динамо (Москва) с победа №21 в Суперлигата на Русия (видео + снимки)
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Капитанът на националния отбор на България ите Цветан Соколов и клубът му Динамо (Москва) постигна  21-а победа Суперлигата на Русия. Волейболистите на Константин Брянский надиграха у дома Белогорие (Белгород) с 3:0 (25:15, 25:17, 25:18) в мач от 24-ия кръг.

Динамо продължава да е лидер във временното класиране с актив от 60 точки (21 победи, 2 загуби), Белогорие е 13-и със 17 точки (5 успеха, 19 поражения).

Цветан Соколов игра отлично цял мач и записа 10 точки (1 блока, 75% ефективност в атака - +5).
Антон Семишев бе най-резултатен за Динамо с 13 точки (4 аса, 2 блока, 58% ефективност в атака, 17% перфектно и 42% позитивно посрещане - +7).

Иля Власов се отличи с 11 точки (3 аса, 2 блока, 55% ефективност в атака - +7).

За Белогорие Иван Кузнецов завърши с 6 точки.
Следващият двубой на Цветан Соколов и Динамо е на 7 март (неделя) като гост срещу Газпром-Югра (Сургут).

Белогорие приема Зенит (Санкт Петербург) на 6 март.

ДИНАМО (МОСКВА) – БЕЛОГОРИЕ (БЕЛГОРОД) 3:0 (25:15, 25:17, 25:18)
ДИНАМО: Павел Панков 4, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 10, Антон Семишев 13, Ярослав Подлесних 8, Иля Власов 11, Вадим Лихошерстов 3 – Евгений Баранов-либеро (Сам Деру 6, Романас Шкулявичес 2, Максим Белогорцев 1)
Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ
БЕЛОГОРИЕ: Игор Колодинский, Егор Сиденко 5, Иван Кузнецов 6, Дмитирй Илиних 5, Алексей Самойленко 4, Сергей Червяков 2 –  Никита Ерьомин-либеро (Кирил Мотригин, Сергей Рохин, Дмитрий Леонтиев 1, Сергей Багрей, Егор Казбанов, Габриеле Нели 2)   
Старши треньор: МАРКОС МИРАНДА.


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