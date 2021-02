Баскетбол Иван Алипиев с чудесен мач срещу най-добрия отбор в САЩ 28 февруари 2021 | 12:28 - Обновена Прочетена 118 0



копирано

Иван Алипиев и неговият Лойола приключиха участието си в редовния сезон на баскетболното колежанско първенство в САЩ с поражение. Бившият младежки национал на България и съотборниците му допуснаха загуба от непобедения досега и №1 в САЩ тим на Гонзага с крайното 69:86 (30:40, 39:46) в последния си двубой от основната фаза на сезона. Final: #1 Gonzaga 86, LMU 69



Leaders:

Eli Scott - 20 points, 11 rebounds

Mattias Markusson - 19 points, 10 rebounds



Ivan Alipiev joins the double-digits club with this driving layup.



Final WCC Seedings come out Sunday Morning!#ANewSTANdard x #WCChoops pic.twitter.com/cLM3qnF4qI — LMU Men's Basketball (@lmulionsMBB) February 28, 2021 Алипиев и компания завършват с общ баланс от 12 победи и 7 загуби, като в конференцията Уест Коуст останаха със 7 успеха и 5 поражения на трета позиция. За Лойола предстои няколкодневна пауза, след която тимът открива участието си в плейофите на конференцията Уест Коуст, които ще се проведат от 4 до 9 март. Гонзага пък записа успех №23 за сезона. Still fighting!



Ivan Alipiev starts a 5-0 run and Gonzaga turns it over on the other end.#ANewSTANdard x #WCChoops pic.twitter.com/bvB9utDFAy — LMU Men's Basketball (@lmulionsMBB) February 28, 2021 Иван Алипиев записа поредния си силен мач с екипа на Лойола. Българинът бе сред най-добрите в състава на Стан Джонсън, като записа 11 точки, 4 борби, 3 асистенции и 2 отнети топки за 25 минути от пейката. Алипиев показа чудесна стрелба от зоната за три точки, отбелязвайки 3 от 4-те си опита от далечно разстояние. В последните си 4 мача от редовния сезон софиянецът се разписва със средно по 13.5 точки на двубой. Освен Алипиев, с двуцифрен точков актив завършиха още двама баскетболисти на Лойола - Ели Скот с 20 точки и 11 бори, както и Матиас Маркусон с 19 точки и 10 борби. За Гонзага Кори Киспърт бе точен с 24 точки, Дрю Тим наниза 16 точки и грабна 7 борби, Джоел Айай завърши с 13 точки, Джейлън Съгс добави 12 и 7 асистенции, а Антън Уотсън вкара 11 точки. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 118

1