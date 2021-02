Кевин Дюрант остава капитан в Мача на звездите

Звездата на Бруклин Нетс Кевин Дюрант все пак ще поеме ролята си на капитан на един от отборите в Мача на звездите, въпреки че наскоро стана ясно, че няма да може да вземе участие в демонстративното събитие заради контузия. Кей Ди и другият капитан - ЛеБрон Джеймс, ще селектират своите съотборници на специален Драфт в нощта на 4 срещу 5 март, съобщава НБА.

The Nets' Kevin Durant will act as an All-Star captain even though he is not playing in the game