Наказания промениха подиума във втория старт от Формула Е в Ад Диря

Двукратният шампион във Формула Е Жан-Ерик Верн загуби своето трето място от второто състезание в изцяло електрическия шампионат, което се проведе снощи в Ад Диря (Саудитска Арабия).

Френският пилот на DS Techeetah завърши на последната позиция на подиума в съкратеното второ състезание, но получи наказание с преминаване през алеята пред боксовете след края на надпреварата, което го смъкна до 12-то място. Причина за наказанието, което бе приложено под формата на 24 секунди добавяне на време, е фактът, че Верн не използва и двата си задължителни „Атакуващи режима“ по време на надпреварата. Така вместо него, не подиума се класира неговият съотборник и действащ шампион във Формула Е Антонио Феликс да Коща.

Your top three from Round 2 of the #DiriyahEPrix



@sambirdofficial

@RFrijns @afelixdacosta moves into third place after @DSTECHEETAH teammate @JeanEricVergne was given a post-race penalty for not activating his second ATTACK MODE pic.twitter.com/6msMbzDNia