Снукър За първи път от 2005-а насам Рони срещу Хигинс на финал! 28 февруари 2021



Needs no introduction. #CazooSeries pic.twitter.com/zqBogh4s7E — World Snooker Tour (@WeAreWST) February 28, 2021 Невероятният Джон Хигинс най-накрая загуби фрейм в "Шампионата на играчите", но независимо от това разгроми Кайрън Уилсън с 6:1 и се класира на финала, където ще се изправи срещу Рони О'Съливан в потенциално епичен дуел. Вълшебника от Уишоу за малко щеше да стане първият играч, класирал се на ранкинг финал (естествено, изключвайки Shoot Out) без загубен фрейм, след като срази с 6:0 Джордан Браун и Марк Селби. Той водеше с 5:0 на Уилсън, преди Воина все пак да се отчете в резултата със сенчъри брейк от 102 точки. Разбира се, пропуснатият рекорд няма да притесни особено Хигинс, който се намира в забележителна форма и дори може да се каже, че влиза във финала с Рони като лек фаворит. Битката между двама от най-великите в историята ще се проведе в 15 и 21 часа в неделя, като целта е спечелването на 10 фрейма за наградата от 125 000 паунда.





За първи път от 2005 година насам (в Гран при) Хигинс и О'Съливан са на ранкинг финал, а иначе, ако включваме и турнирите извън ранкинг системата, това ще е 18-ата им битка за трофей. Рони води с 10:7 на бележития си съперник в това отношение, a общо във всичките мачове помежду им Ракетата има предимство от 37:30 победи. На "Мастърс"-а тази година обаче Вълшебника от Уишоу надделя с 6:3, а последният успех на Гения от Чигуел е от 2019-а в "Шампион на шампионите" със същия резултат. Хигинс обясни, че тайната на страхотната му форма е всъщност подсказка именно от Рони О'Съливан и от друга легенда - Стивън Хендри.



"Преместих върха на щеката си по-близо до бялата топка, когато се прицелвам. Един приятел ми каза, че видял в "Инстаграм" Рони и Стивън Хендри да коментират, че върхът на щеката ми е далеч от кюбола. Прегледах няколко от мачовете си и видях, че е точно така. После пък изгледах записи от преди години и тогава съм поставял тапата на щеката много по-близо до бялата. Явно това е било някакъв лош навик, който съм прихванал без да усетя. Сега коригирах нещата, това ме амбицира да поработя върху техниката си.



Винаги съм казвал, че Рони е най-великият за всички времена. Израснах с мачове срещу него и той продължава да печели големите турнири. Той все още отправя предизвикателство към Селби, Тръмп и Робъртсън. Аз и Марк Уилямс сме едно ниво по-надолу, опитваме се да грабнем някой друг турнир тук и там", каза Хигинс.

