Ветеран срещу дебютант на финала в Кордоба

Sealed with a @albertramos88 outlasts Bagnis 7-5, 5-7, 6-3 to reach his first ATP Tour final since 2019 Kitzbühel at the @CordobaOpen. pic.twitter.com/pxBnj4ih1b — ATP Tour (@atptour) February 28, 2021 Алберт Рамос-Виньолас и дебютантът на ATP Тура Хуан Мануел Черундоло ще спорят за титлата в турнира от сериите ATP 250 в Кордоба.33-годишният испанец победи в три сета представителя на домакините Факундо Багнис със 7:5, 5:7, 6:3 за близо три часа на корта. Рамос-Виньолас достига до първия си финал на турнир от ATP за първи път от юли 2019 насам, когато загуби от Доминик Тийм в Австрия. Хуан Мануел Черундоло ликува в аржентинския сблъсък на полуфиналите, където надигра Федерико Кория след 6:4, 4:6 и 6:2. 19-годишният талант никога досега не бе участвал в основната схема на надпревари от сериите ATP. Пътят му към финала в Кордоба започна още от пресявките на турнира, където записа три последователни победи и се класира за основната фаза на турнира. Ready for his close-up @juanmacerundolo | @CordobaOpen pic.twitter.com/E1RL0Yr6F2 — ATP Tour (@atptour) February 27, 2021 Двубоят между Рамос-Виньолас и Черундоло е тази нощ от 00:00 часа. 0



