Сейнт Луис надви Сан Хосе в мач с 13 гола

Тимът на Сейнт Луис Блус спечели със 7:6 престрелката със Сан Хосе Шаркс в редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Гостите от Мисури допуснаха първото попадение в срещата още 17 секунди след нейното начало, когато Тимо Майер преодоля Виле Хусо. Все пак носителите на купа „Стенли“ за 2019 година изравниха 6:08 след старта на двубоя, благодарение на Марко Скандела, който отбеляза своя първи гол за сезона, но 11 секунди след средата на първата част Евандър Кейн върна преднината на „Акулите“ при игра с човек повече.

Във втората част, първото попадение бе за Блус, като негов автор бе Сами Блайс 3:34 след нейното начало, преди Тимо Майер отново да изведе домакините напред при числено предимство 6:43 след началото на срещата. Само 45 секунди по-късно Брейдън Шен възстанови равенството, но 34 секунди след средата на двубоя Кейн отбеляза своя втори гол за срещата и отново изведе домакините напред. До почивката равенството отново бе възстановено благодарение на Зак Санфорд, който се разписа 1:44 преди сирената.

В последните 20 минути дойде и първото водачество за Блус, след като Маккензи МакИйхърн се разписа при игра с човек по-малко 1:18 след началото на частта. 55 секунди по-късно, домакините изравниха благодарение на Кевн Лабанк, но равенството се запази само 1:07. То бе развалено от Райън О‘Райли. Преднината на гостите оцеля 3:11, като Лагон Котюр направи 6:6, преди 7:14 след началото на последната част Марко Скандела да оформи крайното 7:6 в полза на Блус със своя втори гол за деня.

