Отт Танак остана начело преди последния ден на Рали Арктик Финландия, Ожие излетя от пътя

Носителят на титлата от Световния рали шампионат (WRC) за 2019 година Отт Танак (Hyundai) запази лидерството си след втория ден на Рали Арктик Финландия, втори кръг за сезона във WRC.

Естонецът спечели три от проведените шест скоростни етапа днес, благодарение на което има преднина от 24.1 секунди пред Кале Рованпера (Toyota) преди последните два етапа на базираната в столицата на Лапландия надпревара. След като в края на вчерашния ден, Танак водеше с 16.2 секунди пред своя съотборник Крейг Брийн, днес продължи със силното си каране и заслужено продължи да води.

Time to turn on the lights at #ArcticRallyFinland #Therallycomestoyou on https://t.co/twccZ0hRvh @RallyFinland #WRC #WRClive pic.twitter.com/v4ViXEvfMT

Единствената спънка за него дойде по време на втория за деня етап, когато загуби време при влизане в една от снежните преспи край пътя. Тази грешка го отпрати на осма позиция в отсечката, но разликата между него и победителя в нея Елфън Евънс (Toyota) бе едва 6.1 секунди.

В другите две отсечки днес, които не бяха спечелени от естонеца, победите грабнаха Рованпера в петата и Тиери Нювил (Hyundai) в последната. И в двете обаче Танак бе втори, което му позволи да остана на върха в класирането преди заключителните два етап утре. В тях най-интерес ще е спорът за второто място, в които Рованпера има аванс от само 1.8 секунди преди Нювил.

UPDATE: The Frenchman dug his car out of the snow and finished the stage pic.twitter.com/OLD5wqE4fW