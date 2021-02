Моторни спортове Бърд триумфира в скъсеното второ състезание в Ад Диря, пилот в болница след катастрофа 27 февруари 2021 | 20:32 - Обновена Прочетена 185 0



копирано

Сам Бърд (Jaguar) продължи серията си от поне една победа във всеки един от седемте сезона във Формула Е, след като триумфира в скъсеното второто нощно състезание по улиците на Ад Диря (Саудитска Арабия). That's what it means to @sambirdofficial to win the #DiriyahEPrix, the only driver to win a race in every season of Formula E's history! #DiriyahEPrix @JaguarRacing #ABBFormulaE pic.twitter.com/F6IOoMGoxS — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 27, 2021 Британецът потегли от третата позиция и още на старта изпревари стартиралият втори Серджо Сете Камара (Dragon). От там той се залепи зад тръгналия първи Робин Фрайнс (Virgin) и надви своят бивши съотборник в екипа на Virgin в един тактически дуел. В него нидерландецът направи първия ход с активирането на „Атакуващия режим“, но Бърд не закъсня и макар и две обиколки по-късно, активира своя. След първите преминавания през „Атакуващия режим“ разликата между двамата се запази. This is the moment @JakeDennis19's race came to an end after a collision with @PWehrlein, bringing out a Full Course Yellow...



Find out how you can watch the race live >> https://t.co/j2NbmM8ASn #DiriyahEPrix pic.twitter.com/qJAxAqlgft — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 27, 2021 При вторият обаче, Фрайнс изтегли късата клечка, тъй като само секунди след като той активира своя, състезателния директор обяви жълти флагове на цялото трасе. Причина затова решение на Скот Елкинс бе спрелият автомобил на Джейк Денис (BMW) на входа на пит лейна, след като британецът бе пратен в стената при дуел с бившия пилот от Формула 1 Паска Верлайн (Porsche). За това си действие, германецът трябваше да премине през алеята пред боксовете. В челото обаче, двете минути движение с 50 километра в час, не позволиха на Фрайнс да се възползва от повечето мощност, която „Атакуващия режим“ дава. В последствие Бърд имаше пълните четири минути при своя втори „Атакуващ режим“, което му разреши да триумфира в днешното състезание. А неговият край дойде по-рано от очакваното, след като Максимилян Гюнтер (BMW), Алекс Лин (Mahindra) и Мич Евънс (Jaguar) бяха въвлечени в два различни инцидента в края на дългата обратна права, който разпръсна твърде много отломки по състезателната линия и при малкото оставащо време до финала, рейс контрола развя червените флагове и прекрати надпреварата две минути и половина преди нейния край. Освен това, автомобилът на Лин се озова в зоната за сигурност по таван и британецът бе откаран в болница за по-обстойни прегледи, като той е в съзнание и извън опасност за живота. STATEMENT: Following his accident in today’s ePrix @alexlynnracing is conscious, talking and on his way to hospital for checks — Mahindra Racing (@MahindraRacing) February 27, 2021 Той е вторият пилот, който посещава болницата в днешния ден, след като Едоардо Мортара (Venturi) направи това, заради подобен тежък инцидент в края на свободната тренировка преди квалификация. Швейцарецът все пак получи разрешение да стартира в самото състезание, но той не направи това, тъй като неговите механици не успяха да възстановят навреме повредения след инцидента болид. А заради катастрофата на Мортара, колите на монегаския тим, който използва задвижващи системи на Mercedes, както и двете коли на „Сребърните стрели“ не бяха допуснати до участие в днешната квалификация от съображения за сигурност. Това прати вчерашния победител Ник де Врийс (Mercedes) на 18-та стартова позиция, като той финишира 14-ти и не взе точки от днешния ден. Шампионът във Формула 2 за 2019 година все пак запази лидерството си в генералното класиране след първите два кръга. С актив от 29 точки той води с четири пред днешния победител Бърд, докато трети с 22 е Фрайнс. Седмият сезон в историята на Формула Е ще продължи на 10 април с надпревара по улиците на италианската столица – Рим. Заради пандемията от коронавирус, при необходимост състезанието може да бъде преместено на пистата „Валелунга“, която се намира в близост до „Вечния град“ и е обявена като резервна локация за надпреварата.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 185

1