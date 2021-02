Куман: Не позволихме на Севиля да играе

Наставникът на Барселона Роналд Куман изрази голямото си задоволство от представянето на своя отбор при днешната победа с 2:0 при гостуването на Севиля.

"Защо сложих Усман Дембеле като нападател? Променихме схемата на игра. Това беше най-вече с цел да пресираме Севиля. Не ги оставихме да владеят топката на спокойствие и се възползвахме от скоростта на Дембеле. Първият гол беше демонстрация на това, което искахме. Ключът беше в това, че не дадохме на Севиля да играе. Показахме агресивност и направихме завършен мач. Вярваме в обрата за Купата на краля, но в сряда двубоят ще е различен. На първо място трябва да демонстрираме същата амбиция от днес. Нужно е да изиграем още един завършен мач. Само така ще имаме шансове за финал.

Koeman: "Wednesday will be another game, we will both try to improve. The first thing we have to do is show today's ambition of the team. If we play a full game again, we will have chances."