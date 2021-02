Пиоли: Точките срещу Рома са с по-голяма стойност

Наставникът на Милан Стефано Пиоли подчерта важността на утрешния сблъсък срещу Рома на "Олимпико". "Росонерите" са втори в класирането на Серия "А", а "вълците" - четвърти, като и двата тима имат амбиции за участие в Шампионската лига през следващия сезон.

"Да, класирането показва, че това ще бъде битка за ШЛ. Миналата година по-малко отбори се бореха за местата в топ 4, но сега всички са замесени в спора за тях. Рома са тръгнали по отличен път. Мачът е важен, директен сблъсък. Тези точки са с по-голяма стойност. Време е да се съвземем и да тестваме себе си. Отсъствието на Един Джеко? Това е отбор, който разполага с много опции в атака. Джеко определено е ключов футболист и играе добре, но Рома се справя дори и без него. Ще трябва да противодействаме с голяма компактност. Ние трябва да вземем прецизни тактически решения, като например дали да бъдем агресивни, или да изчакваме. Нашата концепция не бива да бъде променена заради Рома. Ние трябва да уважим нашия съперник, ще се опитаме да го ограничим и да подчертаем нашите характеристики.

Опитваме се да станем печеливш отбор. Победителите пробват нови решения и не се притесняват от загубите. Само срещу Специя не създадохме положения. Трябва да играем повече в противниковата половина. Това е и утрешната ни цел. Колкото повече сме в чуждото поле, толкова по-голям е шансът ни да вкараме и съответно - по-малък да страдаме. Резултатът и представянето вървят ръка за ръка. Ако постигнем добър резултат срещу Рома, най-вероятно ще сме играли добре. Само по този начин можем да преодолеем толкова силен съперник.

