Европейски футбол Невиждан съдийски куриоз и две пропуснати дузпи белязаха третата победа на УБА (видео) 27 февруари 2021 | 18:52 - Обновена



"Дроздовете" започнаха добре и в 11-ата минута Кайл Бартли откри резултата, след като бе оставен непокрит и отблизо засече с глава центриране от корнер на Галахър. Осем минути след това Лий Мейсън отсъди дузпа за гостите. Реферът изгледа повторение на монитора и прецени, че Йокушлу игра с ръка. Ударът на



Около 30-ата минута случи нещо невиждано до момента. Брайтън получи пряк свободен удар, който Дънк изпълни бързо. Brighton put the ball into the net with a quick free kick.



Referee Lee Mason rules it out.



Referee Lee Mason awards the goal.



Referee Lee Mason rules it out after checking VAR.



The weirdest few minutes of Premier League football...ever? pic.twitter.com/ojd7vpAZm9 — Squawka News (@SquawkaNews) February 27, 2021



В 52-рата минута Конъли пропусна страхотен шанс да изравни резултата. "Чайките" имаха много сериозно превъзходство през втората част, но в 75-ата минута пропуснаха втора дузпа. Този път Уелбек изпълни, но топката срещна страничната греда. 2 - Brighton are the first side in Premier League history to miss two penalties by both hitting the woodwork in a single game. Wasteful. #WBABHA pic.twitter.com/ENO2NQMIlq — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2021



УБА остава на предпоследно място, на осем точки от спасителната зона. Брайтън заема 16-а позиция.



