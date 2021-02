Ейбар и Уеска си размениха късни голове за реми помежду си (видео)

Отборите на Ейбар и Уеска завършиха наравно 1:1 на "Ипуруа" в ранния двубой от съботната програма на 25-ия кръг в Ла Лига. Така домакините останаха без победа в осми пореден мач.

След като в продължение на 80 минути имаше само един точен удар в мача, и двата тима отбелязаха по едно попадение в рамките на едва 4 минути. В 81-ата влезлият като смяна Сандро Рамирес се възползва от пас на Пабло Мафео и откри резултата в полза на гостите със силен шут отблизо. В 83-ата обаче Папe Кули Диоп засече с глава центриране от корнер и гарантира равенството в срещата. По този начин Ейбар събра 22 точки и се намира на 16-ата позиция в класирането, където Уеска е на дъното с два пункта по малко.

