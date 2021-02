Моторни спортове Фрайнс спечели втората квалификация в Ад Диря, два отбора не бяха допуснати до участие 27 февруари 2021 | 16:14 Прочетена 87 0



Нидерландецът Робин Фрайнс завоюва своя първи пол-позишън в кариерата във Формула Е, след като триумфира във втората квалификация в Ад Диря (Саудитска Арабия). And @RFrijns takes pole position! The 1st in his @FIAFormulaE career #DiriyahEPrix pic.twitter.com/InY89MWPBS — Envision Virgin Racing (@EnvisionVirgin) February 27, 2021 Преди днешната квалификация, пилотът на Virgin имаше цели 46 участия в надпревари от електрическия шампионат и нито един пол-позишън, но днес той бе недостижим както в груповата фаза, така и в суперпол сесията. След 17-то си място в снощното първо състезание, нидерландецът бе в третата квалификационна група днес, което му позволи да се възползва от по-добри условия на пистата от участниците в първите две групи. Той направи това и записа време от 1:07.810, с което остана на 0.523 секунди пред втория в груповата фаза Серджио Сете Камара (Dragon), който бе част от четвъртата група. .@RFrijns with a magical lap around the #DiriyahEPrix track to secure his first-ever pole position in Formula E.



Find out to watch where you live >> https://t.co/j2NbmM8ASn#ABBFormulaE @EnvisionVirgin pic.twitter.com/A6v7caRuYP — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 27, 2021 Освен Фрайнс и Сете Камара, в суперпол сесията място още намериха Том Бломквист (NIO), Сам Бърд (Jaguar), Оливър Търви (NIO) и Нико Мюлер (Dragon). В нея, всеки от тях имаше право на само една обиколка сам на пистата и отново нямаше кой да достигне Фрайнс, който бе последен на пистата. Той даде време от 1:07.889, с което остана на 0.289 пред Сете Камара. На втора редица по-късно днес ще се наредят Бърд и Търви, докато на трета ще застанат Бломквист и Мюлер. Race Control: Teams Mercedes-EQ and ROKiT Venturi Racing are not allowed to enter the track during the qualifying session while investigation continues into the cause of Mortara’s crash. #DiriyahEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 27, 2021 Победителят от снощното първо състезание, Ник де Врийс, неговият съотборник в Mercedes Щофел Вандоорн както и двамата пилоти на Venturi Норман Нато и Едоардо Мортара не бяха допусна до участие в квалификацията поради съображения за сигурност. Това стана, след като Мортара претърпя много странен инцидент в края на днешната свободна тренировка и това наложи проверка на автомобилите както на Venturi, които използват задвижващи системи на Mercedes, така и на самите „Сребърни стрели“. Все още не е ясно дали четиримата ще бъдат допуснати до участие в днешното състезание, а ако това се случи, то те ще заемат местата на последните две редици. .@allanmcnish was not pleased when @ReneRastRacing missed out on crossing the start-finish line in time to set a full-power lap*



*no tables were damaged in this clip



Find out how to watch here >> https://t.co/j2NbmM8ASn#DiriyahEPrix pic.twitter.com/8xDKYhPZuh — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 27, 2021 Освен тях, Андре Лотерер (Porsche), също не участва в квалификацията, тъй като неговите механици не успяха да поправят автомобила на германеца след инцидент в днешната тренировка. Неговият съотборник Паскал Верлайн бе в първата група и заради лошите условия на пистата даде едва 16-то време в груповата фаза. От участвалите в квалификацията днес, зад него останаха единствено Джейк Денис (BMW), Мич Евънс (Jaguar) и Рене Раст (Audi). Последните двама също бяха в първата група, но не успяха да преценят внимателно оставащото време в сесията и не записа конкурентна обиколка. Второто състезание в Ад Диря стартира в 19:00 часа българско време днес.

