Конте посочи своите мотивация и най-голямо предизвикателство

Наставникът на Интер Антонио Конте даде обширно интервю пред "Кориере дела Сера", в което говори по различни теми, свързани със своята треньорска кариера и с "нерадзурите".

"Ювентус създаде голяма пропаст през годините, но Интер се цели в това да спечели първенството от година и половина. Други опоненти също се подобриха, ние го направихме благодарение на усърдната ни работа. Променяме се постоянно. Започнахме със схемата 3-5-2, а след това станахме по-агресивни. Миналия сезон завършихме втори в Серия "А" и играхме финал в Лига Европа. Ралф Рангник ми направи комплимент, казвайки: "Харесвам този Интер, струва ми се, че това е изискан отбор". Хората често говорят за опростен футбол, но ти забелязваш, че има и идея. Ние започнахме по този начин - с агресия. Може би бяхме прекалили и нашите съперници бяха намерили противодействие. Ние обаче намерихме баланс с добра комбинация от агресия и търпение. Станахме по-компактни. Когато атакуваме, ние нанасяме щети.

Винаги казвам на моите играчи да бъдат песимисти, когато атакуват. Оптимистът си мисли, че няма да загуби топката и затова не е подготвен. Песимистът обаче е готов, тъй като планира повече. Изисква се невероятен баланс. За мен максимумът е да нападаме с петима или шестима играчи като например Ашраф Хакими, Иван Перишич, Кристиан Ериксен и Николо Барела. В първата част от кампанията създавахме доста положения, но отзад бяхме малко оголени, така че допускахме прекалено много попадения. Сега обаче имаме добро равновесие и всички участват в двете фази на играта.

Когато хората говорят за мен, винаги използват думата "но". Казват: "Той е добър треньор, но..." Това "но" ме мотивира. Футболът е моята страст. Харесва ми да наблюдавам треньори с идеи. Получих вдъхновение от непрофесионални треньори, а не от тези, които изучавах в "Коверчано". Когато прикратих кариерата си на футболист, аз започнах отначало с Арецо. Бях спечелил всичко като играч. Треньорът Конте обаче започна от нулата. Тези, които играят в големи клубове, си мислят, че могат да бъдат наставници, но е различно. Аз съм по-подготвен благодарение на моя опит. Бях посъветван да не идвам в Интер, но ми харесват предизвикателствата, а това е най-трудното в моята треньорска кариера. Дали изключвам завръщане в националния отбор? Определено не. Побиват ме тръпки, когато си помисля за "Скуадра Адзура". Моята врата винаги ще бъде отворена за Италия.

