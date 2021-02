Лека атлетика Валери Адамс постигна най-силния си резултат за последните пет години 27 февруари 2021 | 14:07 - Обновена Прочетена 132 0



Двукратната олимпийска шампионка в тласкането на гюле Валери Адамс показа, че все още не е казала своята последна дума в сектора, въпреки че в последните няколко години стана майка на момиче и момче. Новозеландката спечели надпреварата от сериите World Athletics Continental Tour Bronze в Окланд с резултат от 19.65 метра. 36-годишната носителка на десет световни титли в зала и на открито премина границата от 19 метра в четири от своите опити – другите над 19 бяха 19.31 м, 19.14 м и 19.36 м. Надпреварата в Нова Зеландия беше и първата за Адамс с резултат над 19 метра за последните три години. View this post on Instagram A post shared by Dame Valerie Adams (@valerieadams84)

“В екстаз съм, толкова съм щастлива. Усмивката ми няма да изчезне скоро. Днес беше страхотен ден. Определено се чувствам като старото си Аз. След последните ми три състезания се върнах и изучих собствените си видеоклипове от времето, когато бях на върха, за да си напомня какво беше усещането. “В екстаз съм, толкова съм щастлива. Усмивката ми няма да изчезне скоро. Днес беше страхотен ден. Определено се чувствам като старото си Аз. След последните ми три състезания се върнах и изучих собствените си видеоклипове от времето, когато бях на върха, за да си напомня какво беше усещането. Това беше личен рекорд след две бебета. Наистина е нещо огромно да можеш да направиш това и да го подкрепиш с последователни опити. Надявам се, че това ще вдъхнови майките, че могат да се представят в спорта, след като имат деца”, сподели щастливата Адамс след успеха си. В тласкането на гюле при мъжете също беше доста интересно, но и доста по-оспорвано. В крайна сметка победата заслужи Том Уолш, който тренира заедно с Адамс. Уолш, носител на две световни титли в зала и една на открито, победи по-младия си съперник и носител на множество световни титли при подрастващите Джако Гил. Уолш заслужи първото място с 21.60 метра, а Гил се доближи максимално до личния си рекорд (21.52 м), отговаряйки на конкуренцията с 21.44 м. 0



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

