Мбапе принуждава Азар да смени позицията си

Килиан Мбапе иска да заеме мястото на Еден Азар в атаката на Реал Мадрид . Според AS французинът категорично е заявил, че държи да играе отляво на нападението, защото там се чувства най-силен. Талантливият нападател е казал същото и на Маурисио Почетино , когато е говорил с новия наставник на Пари Сен Жермен за евентуални рокади в атакуващата формация на парижани. AS твърди, че Мбапе категорично е отказал да играе понякога отдясно, защото така губи от пълния си потенциал.Желанието на Мбапе означава, че Еден Азар, който все още не може да покаже в пълна степен качествата си на " Сантиаго Бернабеу ", ще трябва да промени своята роля на терена.Белгиецът бе привлечен в Реал през юли 2019 година за рекордните за клуба 88 милиона паунда, като сумата хипотетично може да стигне до 150 милиона. Идеята бе Азар да запълни празнината, оставена от Кристиано Роналдо . До момента обаче бившият лидер на Челси е пропуснал повече от 40 мача заради различни контузии, които доведоха не само до сериозен спад във формата, но и до липса на увереност в Азар.Евентуалният трансфер на Мбапе в Реал, който AS счита за почти сигурен, може да реши съдбата в отбора и на играчи като Асенсио и Винисиус.