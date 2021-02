Победа и рекорд за Любомир Епитропов в САЩ

Националният рекордьор на България на 200 метра бруст Любомир Епитропов започна ударно представянето си за университета в Тенеси, където се премести тази зима от Източна Каролина, след като в стария му университет закриха програмата “плуване” заради пандемията. Великотърновецът спечели университетската надпревара на 200 ярда бруст в Колумбия с впечатляващо време от 1:52.69 минути.

Leaving CoMo in style!



The Vols finish third at the 2021 Men's SEC Swimming & Diving Championships!#GBO https://t.co/QRBDSP5rKx