Алберт Попов не успя да се класира за втория манш в Банско

Алберт Попов не успя да се класира за втория манш на гигантския слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Банско. Българинът завърши с време 1:14.64 минути и остана на 48-мо място след първата част от състезанието.

Sunny @BanskoWorldCup welcomes our boys with perfect conditions! The seventh Giant Slalom is on at 10.00 CET! #fisalpine pic.twitter.com/Ej5MNKJdsx