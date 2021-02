Тенис Швьонтек размаза Бенчич на финала в Аделаида 27 февруари 2021 | 12:08 - Обновена Прочетена 231 0



Шампионката от "Ролан Гарос" Ига Швьонтек спечели турнира по тенис в Аделаида, Австралия. На финала полякинята, която е поставена под номер пет в схемата, победи в два сета с 6:2, 6:2 Белинда Бенчич.





Simply stunning



A second career title for @iga_swiatek as she defeats Bencic 6-2, 6-2 to secure the @AdelaideTennis women's singles title! pic.twitter.com/wtiso8yrYr — wta (@WTA) February 27, 2021 19-годишната Швьонтек постигна общо четири пробива и спечели двубоя от втория си мачбол след само 77 минути. Тя реализира 22 уинъра и направи само 6 грешки.



Iga Swiatek captures her 1st hardcourt title and 1st overall since Roland Garros, defeating Belinda Bencic 62 62 to win @AdelaideTennis.



Dominant in every department today to tally her 7th Top 20 win. Will rise to a career-high No.15. pic.twitter.com/NT1RLJ20FQ — WTA Insider (@WTA_insider) February 27, 2021 Швейцарката Бенчич, поставена под номер 2 в Аделаида и заемаща 12-о място в световната ранглиста, не успя нито един път да постигне до точка за пробив в целия двубой.

Това е първи триумф с титла за Ига Швьонтек след победния финал на Откритото първенство на Франция през 2020 година.



