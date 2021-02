НБА Кемба се пробуди и спря лошата серия на Бостън, Клипърс и Хийт с победи 27 февруари 2021 | 11:36 Прочетена 69 0



копирано





Kemba Walker tonight:



32 points

6 assists

10/19 FG

4/10 3PT

8/8 FT



pic.twitter.com/LY2cKy6Nsp — NBA Central (@TheNBACentral) February 27, 2021 Кемба Уокър най-сетне напомни за себе си и завърши като топреализатор за Бостън с 32 точки. Даниел Тайс добави още 17 точки, Джейлън Браун наниза 15, а Джеф Тийг и Робърт Уилямс добавиха по 14 точки.



Домантас Сабонис беше най-резултатен за Пейсърс с 24 точки, 6 борби и 9 асистенции, Джъстин Холидей вкара 19 точки, Майлс Търнър записа 17 и 10 борби, Арън Холидей вкара 15 точки, а Малкълм Брогдън завърши с 12.



Лос Анджелис Клипърс си върна на Мемфис за разгромната загуба, която понесе преди малко повече от 24 часа. Отборът на Тайрон Лу не показа колебания и записа успех със 119:99, чрез който затвърди втората си позиция в Западната конференция с баланс от 24 победи и 11 загуби. Мемфис е на 10-о място с 14-15.



Next stop: Milwaukee. pic.twitter.com/ijrTgCkfMK — LA Clippers (@LAClippers) February 27, 2021 Кауай Ленард имаше основна заслуга за успеха с 30 реализирани точки. Лу Уилямс добави още 17 точки, Никола Батум, Пол Джордж и Терънс Ман завършиха с по 13, Серж Ибака вкара 12 точки, а Патрик Бевърли остана с 11.



Йонас Валанчунас вкара най-много точки в полза на Гризлис - 22. След него Джа Морант приключи с 20 точки, ДиАнтъни Мелтън вкара 16, Кайл Андерсън добави 12 точки, а Дилън Брукс наниза 11.



Маями победи у дома със 124:116 състава на Юта. "Джазмените" загубиха за едва трети път в последните си 25 срещи в Лигата, докато победата е пета поредна за Хийт. С успеха "горещите" се завръщат на плейофна позиция, заемайки шестото място с актив от 16-17. Юта остава лидер в Запада с баланс от 26-7.



c'mon Jazz you know the drill #WINNING pic.twitter.com/8mF8HYadZu — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 27, 2021 Джими Бътлър записа пореден силен мач, след като завърши с 33 точки, 10 борби и 8 асистенции за Маями. Горан Драгич се разписа с 26 точки, Бам Адебайо добави 19 точки и 11 овладени под двата ринга топки, Дънкан Робинсън приключи с 15 точки, а Кендрик Нън допълни с 12.



Донован Мичъл отбеляза 30 точки за Джаз, Боян Богданович наниза 17 точки, Руди Гобер записа "дабъл-дабъл" от 15 точки и 12 борби, Майк Конли добави 14 и 7 асистенции, а Джордан Кларксън и Джо Ингълс реализираха по 13 точки.

Бостън победи със 118:112 като домакин състава на Индиана и по този начин спря серията си от три последователни загуби. С успеха "келтите" си върнаха мястото в топ 8, като в момента заемат 5-ата позиция с актив от 16-17. Пейсърс се свличат чак осми с 15-16.Кемба Уокър най-сетне напомни за себе си и завърши като топреализатор за Бостън с 32 точки. Даниел Тайс добави още 17 точки, Джейлън Браун наниза 15, а Джеф Тийг и Робърт Уилямс добавиха по 14 точки.Домантас Сабонис беше най-резултатен за Пейсърс с 24 точки, 6 борби и 9 асистенции, Джъстин Холидей вкара 19 точки, Майлс Търнър записа 17 и 10 борби, Арън Холидей вкара 15 точки, а Малкълм Брогдън завърши с 12.Лос Анджелис Клипърс си върна на Мемфис за разгромната загуба, която понесе преди малко повече от 24 часа. Отборът на Тайрон Лу не показа колебания и записа успех със 119:99, чрез който затвърди втората си позиция в Западната конференция с баланс от 24 победи и 11 загуби. Мемфис е на 10-о място с 14-15.Кауай Ленард имаше основна заслуга за успеха с 30 реализирани точки. Лу Уилямс добави още 17 точки, Никола Батум, Пол Джордж и Терънс Ман завършиха с по 13, Серж Ибака вкара 12 точки, а Патрик Бевърли остана с 11.Йонас Валанчунас вкара най-много точки в полза на Гризлис - 22. След него Джа Морант приключи с 20 точки, ДиАнтъни Мелтън вкара 16, Кайл Андерсън добави 12 точки, а Дилън Брукс наниза 11.Маями победи у дома със 124:116 състава на Юта. "Джазмените" загубиха за едва трети път в последните си 25 срещи в Лигата, докато победата е пета поредна за Хийт. С успеха "горещите" се завръщат на плейофна позиция, заемайки шестото място с актив от 16-17. Юта остава лидер в Запада с баланс от 26-7.Джими Бътлър записа пореден силен мач, след като завърши с 33 точки, 10 борби и 8 асистенции за Маями. Горан Драгич се разписа с 26 точки, Бам Адебайо добави 19 точки и 11 овладени под двата ринга топки, Дънкан Робинсън приключи с 15 точки, а Кендрик Нън допълни с 12.Донован Мичъл отбеляза 30 точки за Джаз, Боян Богданович наниза 17 точки, Руди Гобер записа "дабъл-дабъл" от 15 точки и 12 борби, Майк Конли добави 14 и 7 асистенции, а Джордан Кларксън и Джо Ингълс реализираха по 13 точки. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 69

1