ЛеБрон отговори на захапката на Златан

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс отвърна на критиките на нападателя на Милан Златан Ибрахимович. Преди няколко дни голмайсторът на "росонерите" заяви, че Крал Джеймс трябва да се фокусира върху баскетбола и да остави политиката на хората, които са най-добри в това. Лидерът на шампионите в НБА обаче категорично отрече да се вслуша в съвета на футболиста и обясни защо:

Ибра за любовта към футбола, златанизирания Пиоли, изискванията, старата школа и политиката

"Никога няма да си затворя устата за неща, които не са наред. Аз винаги ще защитавам моите хора и винаги ще говоря за равенството, социалната справедливост, расизма, потискането на избирателите и нещата, които се случват в нашата общност. Защото в един момент бях част от нея и видях от пръв поглед нещата, които се случваха. Група от над 300 деца в училището ми преминава през същото и те имат нужда от глас. Аз съм техният глас и използвам платформата си, за да продължавам да хвърлям светлина върху всичко, което се случва. Не само в моята общност, но и в тези в нашата държава и по света", заяви ЛеБрон след победата на Лейкърс над Портланд през изминалата нощ.

LeBron responded after Zlatan Ibrahimovic criticized him for his activism.



“I’m kind of the wrong guy to actually go at because I do my homework.” pic.twitter.com/VyKgBrYuiz