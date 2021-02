НБА Кошмарната серия на ЛеБрон и Лейкърс най-сетне приключи 27 февруари 2021 | 08:30 Прочетена 314 0



Отборът на Лос Анджелис Лейкърс прекъсна серията си от четири поредни поражения, след като се наложи над Портланд Трейл Блейзърс със 102:93 (24:29, 30:28, 31:19, 17:17) като домакин в "Стейпълс Сентър" в двубой от редовния сезон на НБА. "Езерняците" най-сетне можеха да разчитат отново на изкаралия едноседмична карантина гард Денис Шрьодер, който имаше сериозен принос за успеха на шампионите. Back on track. pic.twitter.com/RoDVHSuhoy — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 27, 2021 Чрез победата Лейкърс запазват третата си позиция в класирането на Западната конференция, като вече са с баланс от 23 победи и 11 загуби. За Портланд това е четвърто поредно поражение, така че тимът на Тери Стотс се свлича до шестото място с баланс от 18 успеха и 14 грешни стъпки. LeBron James tonight:



LeBron James tonight:

28 PTS
11 REB
7 AST
4 STL
3 BLK
55 FG%

Lakers get the much-needed W. pic.twitter.com/zxl4Zb0dCY — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 27, 2021 Блейзърс обаче започнаха двубоя далеч по-силно от своя съперник и рано-рано натрупаха двуцифрена преднина от 11 точки, но не успяха да задържат същото ниво до края на мача. Третата четвърт се оказа разковничето, тъй като ЛеБрон и компания обърнаха нещата в своя полза и поведоха с 9 точки при 85:76. Портланд не успя да направи обрат в последната част и разликата в резултата остана непроменена - 102:93. ЛеБрон Джеймс вдъхнови Ел Ей с 28 точки, 11 борби и 7 асистенции. Денис Шрьодер вкара 22 точки при завръщането си, Монтрез Херъл наниза 17 точки и грабна 9 борби от пейката, а Алекс Карузо се разписа с 10 точки. 20 points and counting in his first game back? pic.twitter.com/TuS5t9zU6c — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 27, 2021 За Портланд, в отсъствието на Си Джей МакКълъм и Юсуф Нуркич, отново най-силен бе лидерът Деймиън Лилард с 35 точки и 7 асистенции. Гари Трент-младши добави 19 точки, а Дерик Джоунс-младши и Енес Кантер се разписаха с по 11 точки, като вторият овладя и 17 борби. 0



