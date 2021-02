Панатинайкос се срина за 10 минути в Германия

Шампионът на Германия АЛБА (Берлин) сложи край на лошата си серия от четири последователни загуби в Евролигата. "Албатросите" сътвориха обрат от двуцифрен точков пасив по пътя към успех със 74:65 (11:17, 17:17, 22:19, 24:12) над гръцкия гранд Панатинайкос в двубой от 26-ия кръг на турнира на богатите.

