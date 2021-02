НБА Европейците завладяват Мача на звездите в НБА, Дюрант отпадна 26 февруари 2021 | 22:57 - Обновена Прочетена 255 0



Kevin Durant will be out with a left hamstring injury through the All-Star break, the Nets announced. pic.twitter.com/EKtrzvsWUv — SportsCenter (@SportsCenter) February 26, 2021 Неговото място ще бъде заето от литовската звезда на Индиана Пейсърс Домантас Сабонис, информира Ейдриън Войнаровски от ESPN. Синът на Арвидас Сабонис прави отличен сезон с екипа на "пешеходците", където записва средно по 21.5 точки, 11.7 борби и 5.7 асистенции. Това е втората звездна селекция в кариерата на 24-годишното крило, като за нея Сабонис ще получи бонус от $1.3 милиона като част от клауза в договора си с Индиана.



Pacers star Domantas Sabonis is expected to replace Kevin Durant on the Eastern Conference All-Star team, a source tells @wojespn. pic.twitter.com/rhfN1KRL0Q — SportsCenter (@SportsCenter) February 26, 2021 По този начин европейците в Мача на звездите стават шестима, което е рекорд в цялата история на провеждането му. Освен Сабонис, останалите играчи от Стария континент, които си спечелиха селекция за двубоя, са Лука Дончич, Янис Адетокумбо, Руди Гобер, Никола Вучевич и Никола Йокич. Звездата на Бруклин Нетс Кевин Дюрант ще пропусне удължен период от време заради контузията си в подколенното сухожилие, която го тормози от известно време насам. Водещият реализатор на "мрежите" няма да бъде на линия за своя тим поне до края на паузата за Мача на звездите, който ще се проведе на 7 март в Атланта, съобщават от клуба. Това означава, че Кей Ди ще пропусне тазгодишното издание на демонстративното събитие.Неговото място ще бъде заето от литовската звезда на Индиана Пейсърс Домантас Сабонис, информира Ейдриън Войнаровски от ESPN. Синът на Арвидас Сабонис прави отличен сезон с екипа на "пешеходците", където записва средно по 21.5 точки, 11.7 борби и 5.7 асистенции. Това е втората звездна селекция в кариерата на 24-годишното крило, като за нея Сабонис ще получи бонус от $1.3 милиона като част от клауза в договора си с Индиана.По този начин европейците в Мача на звездите стават шестима, което е рекорд в цялата история на провеждането му. Освен Сабонис, останалите играчи от Стария континент, които си спечелиха селекция за двубоя, са Лука Дончич, Янис Адетокумбо, Руди Гобер, Никола Вучевич и Никола Йокич. 0



