Мицич избухна с 37 точки, Ефес разби Фенербахче

Василие Мицич изригна с 37 точки, които бяха в основата на успеха на Анадолу Ефес със 106:74 (24:11, 29:28, 28:19, 25:16) над Фенербахче като домакин в турското дерби от 26-ия кръг на Евролигата.

Фенербахче е на шеста позиция във временното класиране с 15 победи и 11 загуби, а Анадолу Ефес заема осмо място в таблицата с 15 успеха и 10 поражения.

Срещата започна ударно за гостите, които си осигуриха комфортен аванс от 13 точки за 10 минути. Във втората част двата тима изглеждаха равностойни, но Ефес се отелги с преднина от 14 точки (53:39) след 20 минути игра. След паузата нещата не изглеждаха по-различно и до края баскетболистите на Анадолу само увеличаваха разликата в резултата.

