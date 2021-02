Баскония се разправи със "звездашите"

Отборът на Баскония продължава да се бори за място в плейофите на Евролигата. Шампионите на Испания записаха четвъртата си поредна победа в турнира на богатите, след като отнесоха Цървена звезда с 87:67 (21:16, 27:11, 18:21, 21:19) в двубой от 26-ия кръг на най-комерсиалния клубен европейски турнир.

Its four in a row for @Baskonia pic.twitter.com/e3L4n6jzke