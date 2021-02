НБА Нов център за ЛА Лейкърс 26 февруари 2021 | 21:11 - Обновена Прочетена 323 0



Ръководството на Лос Анджелис Лейкърс взе мерки с осигуряването на допълнителна помощ в подкошието. Екипът на "езерняците" ще облече бившият център на Голдън Стейт Уориърс и Финикс Сънс Деймиън Джоунс, който е сложил подписа си върху 10-дневен договор с шампионите, съобщават авторитетните репортери Шамс Чарания и Ейдриън Войнаровски. The Los Angeles Lakers have signed center Damian Jones to a 10-day contract. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2021 Както е известно, звездата на Лейкърс - тежкото крило Антъни Дейвис, ще отсъства от тима поне до края на паузата за Мача на звездитe. След контузията му Лейкърс записаха серия от три поредни загуби в редовния сезон. Damian Jones is a GREAT flyer pick-up for the Lakers.



6’11, 7’4 wingspan - athletic, mobile (all things Whiteside & sadly DMC is not)



Immediately fills that “dunker spot, lob threat” role the Lakers have sorely missed in Javale & Dwight’s absence.pic.twitter.com/DL5sJlkDWX — Lakers Legacy (@LakersLegacyPod) February 26, 2021 211-сантиметровият Джоунс започна настоящия сезон като част от отбора на Финикс, където игра 14 мача преди да бъде освободен. 211-сантиметровият център е избран под №30 от Голдън Стейт през 2016-а, като с "войните" печели два шампионски пръстена в две поредни години - през 2017-а и 2018-а. Играл е един сезон и за Атланта - през 2019/20, където оставя върховите в кариерата си 5.6 точки и 3.7 борби. 0



