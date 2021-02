Намериха дата за Ювентус - Наполи

Отпадането на Наполи от Лига Европа поосвободи програмата на тима до края на сезона. Така вече има подходяща дата за провеждането на мача между Ювентус и Наполи от 3-ия кръг на Серия "А". Според италианските медии става въпрос за 17 март с начален час 18:45 българско време, като много скоро се очаква официално потвърждение от лигата. В същия ден ще се изиграе и Торино - Сасуоло от 24-ия кръг, който трябваше да се проведе днес, но беше преместен заради осем случая на заразени с коронавирус в лагера на "биковете".

Както е известно, Ювентус - Наполи по програма трябваше да се изиграе на "Алианц Стейдиъм" на 4 октомври миналата година. Тогава обаче неаполитанците не пътуваха за двубоя заради препоръка на местните власти за карантина на целия отбор. По този начин на тима беше наложена служебна загуба с 0:3, а също така беше една точка от актива им. Италианският олимпийски комитет обаче отмени тези две санкции и нареди в крайна сметка мачът да бъде изигран.

Juventus vs Napoli on 17/03 at 18:45CET.



[SKY ITALIA]