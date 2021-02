Танак поведе след първия ден на Рали Арктик Финландия

Естонецът Отт Танак (Hyundai) спечели и двете отсечки от първия ден на Рали Арктик Финландия, втори кръг за сезона в Световния рали шампионат (WRC) и ще нощува с аванс от 16.2 секунди пред своя съотборник Крейг Брийн.

#WRC It's a & 4 at the end of the first day at #Arctic @RallyFinland! @OttTanak leads over @Craig_Breen & @thierryneuville finishes the day in 4th less than 10s from podium position! Game ON! #HMSGOfficial #ArcticRallyFinland pic.twitter.com/MKCCwabDAQ