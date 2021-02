Mercedes с втора поредна победа във Формула Е

Ник де Врийс донесе втора поредна победа за отбора на Mercedes във Формула Е, след като триумфира в първото състезание в Ад Диря (Саудитска Арабия), откриващ старт за сезон 2020/2021. Предишната победа за „сребърните стрели“ бе дело на съотборника на де Врийс, Щофел Вандоорн, който триумфира в последното състезание за миналия сезон в Берлин през лятото.

Нидерландецът потегли от първата позиция на стартовата решетка и нито за миг на изтърва водачеството в надпреварата. Той трябваше да се справи с два периода с кола за сигурност във втората половина на 45-минутното състезание, но именно там бе неговата сила. И при старта, и след двата рестарта, шампионът във Формула 2 за 2019 година успяваше да отвори огромна преднината спрямо своите преследвачи и в крайна сметка триумфира с преднина от 4.1 секунди преди Едоардо Мортара (Venturi).

Швейцарецът се изкачи на втората позиция в последните минути на надпреварата благодарение на използвания от него „атакуващ режим“. Атаката на Мортара срещу пилота на Audi и трикратен шампион в Германския шампионат за туристически автомобили (DTM) Рене Раст дойде само три тура преди карирания флаг. Само обиколка по-късно германецът загуби и третата позиция от Мич Евънс (Jaguar), който също както и Мортара бе в „атакуващ режим“.

Мортара и Раст обаче са разследвани за изпреварване по време на период с автомобил за сигурност, което може да им коства челните позиции.

Пети на финала днес пристигна бившият пилот във Формула 1 Паскал Верлайн (Porsche), следван от Оливър Роулънд (Nissan), Алекс Симс (Mahindra), Щофел Вандоорн (Mercedes), Лукас ди Граси (Audi) и Оливър Търви (NIO) взе последната точка днес.

В шампионата начело с актив от 29 точки е де Врийс, следван от Мортара с 18 и Евънс с 15. Преднината на нидерландецът е цели 11 пункта, тъй като той спечели и наличните четири бонус точки в квалификацията по-рано днес. Неговият съотборник пък грабна допълнителната точка за най-бърза обиколка по време на състезанието.

Вторият старт за сезона е утре, отново под изкуственото осветление в Ад Диря. Стартът на състезанието е в 19:00 часа българско време, а квалификацията преди него е от 15:00 часа.