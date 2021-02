НБА Модерният баскетбол в едно отиграване (видео) 26 февруари 2021 | 18:14 Прочетена 260 0



This fastbreak by the Nuggets down 2 with 5 seconds left...pic.twitter.com/Do6Kq7xDm7 — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 26, 2021 При оставащи около пет секунди на часовника и резултат 110:112 в полза на Вашингтон, гардът на Денвър Джамал Мъри подхвана бърза атака от типа четирима срещу един, която в 99% от случаите завършва с кош за две точки след пресечка на съотборник. Това обаче не се случи точно така, тъй като крилото на Нъгетс Майкъл Портър-младши избра да се изтегли на тройката и да чака пас, вместо да пробие директно към коша, където да завърши атаката и да прати мача в продължение. Съотборниците му Факундо Кампацо и Уил Бартън също останаха по периметъра и помогнаха за кадъра, който най-добре окачествява промяната на стила в баскетбола отвъд океана в последните няколко години.



This Nuggets end of game sequence



They were down by 2 pic.twitter.com/Hd2CwjcL1d — Bleacher Report (@BleacherReport) February 26, 2021 В крайна сметка Мъри спря дрибъла си в зоната на тройката, подаде на лошо стрелящия през цялата вечер Кампацо, който нямаше късмет и пропусна да донесе победата на Денвър.

