Англия Жозе Моуриньо: Не бях прав 26 февруари 2021 | 18:11 - Обновена Прочетена 366 0



копирано





Дайър имаше вина за поредица голове, които Тотнъм допусна последните седмици, в които се отдалечи от топ 4 след серия от загуби.



"Предпочитам да не съм прав. Предпочитам да няма нищо общо с ниско самочувствие. Предпочитам играчи със силен характер. Много съм щастлив, че ситуацията не е психологическа. Дайър каза нещо от сорта: "Индивидуалното представяне не е много добро, когато колективно не сме много добре". И той е прав, но това е двупосочно", коментира Моуриньо.



"I was wrong over Dier comments"



Tottenham head coach Jose Mourinho admits he was wrong to blame Eric Dier's poor form on a lack of confidence after the defender rejected those claims pic.twitter.com/wF6RJWN5xv — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2021

Мениджърът говори и за



"Доволен съм от него. Той имаше труден период. Понякога поредица от малки контузии са по-трудни от една по-сериозна, когато след няколко седмици или месеци се завръщаш. При по-леките контузии е трудно, защото играчите са разочаровани, има липса на мотивация, изнервяне. Той мина през всичко това. Завърна се. Имахме ползотворни разговори, тренира добре, започна да играе. Още не е готов за 90 минути, сега е на 75-80 минути, но кондицията му се подобрява", обясни Жозе.



Моуриньо допълни, че



Jose Mourinho has confirmed Serge Aurier will be fit to play against Burnley at the weekend. #THFC pic.twitter.com/VHLbHqwMFa — Talking THFC (@TalkingTHFC) February 26, 2021

Португалецът коментира и жребия за осминафиналите на Лига Европа, където Тотнъм ще се изправи срещу



"Когато достигнеш тази фаза на турнира, няма лесни отбори. Ако искаш да спечелиш, рано или късно трябва да играеш с най-добрите или тези, които са се класирали.



Сега целта ни е да победим Динамо, а по-късно, ако



"Играл съм срещу Динамо с Реал Мадрид в Шампионската лига. Хърватският футбол е пълен с таланти, това е футболна страна. Добър стадион, вярвам, че ще играем там. Не много тежък полет, не е прекалено далече. Усещам позитивни неща, но най-важното е да се класираме за четвъртфиналите", допълни Моуриньо. Жозе Моуриньо заяви нещо, което му се случва изключително рядко. Мениджърът на Тотнъм призна, че е сбъркал. Изказването му бе повод Ерик Дайър . Португалецът сподели, че не е бил прав да определя причините за слабата форма на играча като криза по отношение увереността му, след като самият футболист коментира, че няма такова нещо.Дайър имаше вина за поредица голове, които Тотнъм допусна последните седмици, в които се отдалечи от топ 4 след серия от загуби."Предпочитам да не съм прав. Предпочитам да няма нищо общо с ниско самочувствие. Предпочитам играчи със силен характер. Много съм щастлив, че ситуацията не е психологическа. Дайър каза нещо от сорта: "Индивидуалното представяне не е много добро, когато колективно не сме много добре". И той е прав, но това е двупосочно", коментира Моуриньо.Мениджърът говори и за Деле Али , който дълго време не попадаше в състава, но в сряда беше титуляр и се отчете с гол и две асистенции срещу Волфсбергер в Лига Европа."Доволен съм от него. Той имаше труден период. Понякога поредица от малки контузии са по-трудни от една по-сериозна, когато след няколко седмици или месеци се завръщаш. При по-леките контузии е трудно, защото играчите са разочаровани, има липса на мотивация, изнервяне. Той мина през всичко това. Завърна се. Имахме ползотворни разговори, тренира добре, започна да играе. Още не е готов за 90 минути, сега е на 75-80 минути, но кондицията му се подобрява", обясни Жозе.Моуриньо допълни, че Серж Орие ще бъде на разположение за мача срещу Бърнли в неделя. Джовани Ло Селсо пък е близо до завръщане на терена, след като е подновил тренировки. Халфът не е играл от декември.Португалецът коментира и жребия за осминафиналите на Лига Европа, където Тотнъм ще се изправи срещу Динамо (Загреб) "Когато достигнеш тази фаза на турнира, няма лесни отбори. Ако искаш да спечелиш, рано или късно трябва да играеш с най-добрите или тези, които са се класирали.Сега целта ни е да победим Динамо, а по-късно, ако Арсенал Манчестър Юнайтед са в турнира, ще трябва да се изправим срещу тях. Случи се на финала в Шампионската лига, два английски отбора, случи се и на финала в Лига Европа с Арсенал и Челси . Би било прекрасно за английския футбол да има два отбора на финала", каза той по темата."Играл съм срещу Динамо с Реал Мадрид в Шампионската лига. Хърватският футбол е пълен с таланти, това е футболна страна. Добър стадион, вярвам, че ще играем там. Не много тежък полет, не е прекалено далече. Усещам позитивни неща, но най-важното е да се класираме за четвъртфиналите", допълни Моуриньо.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 366

1