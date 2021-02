Пирло: В ШЛ топката се движи два пъти по-бързо, трябва да се адаптираме

Наставникът на Ювентус Андреа Пирло обсъди предстоящия мач с Верона, дълбочината на състава си, поражението в Шампионската лига и стремежа за десета поредна титла на Италия.

Ще бъде много труден и физически мач. Иван Юрич практикува доста добър футбол, изграден от много ситуации един на един. Трябва да внимаваме с техните пробиви и игра. Те се справят добре, като също така през зимата привлякоха нови попълнения и сега ще излязат в различен състав от този през есента. Следователно, очаква ни гежко изпитание. Няма да бъдем изненадани от техния физически подход, тъй като знаем, че стилът им е подобен на този на Аталанта. Необходимо е да сме предпазливи и да знаем как да играем един за друг с бързи пасове и атаки на свободните пространства.

Нито един от контузените няма да се възстанови за мача. Раду Драгусин може да е опция за титуляр. За щастие, Адриен Рабио се завръща, така че ще разполагаме с още един халф за ротация. Освен юношите имаме също така Родриго Бентанкур, Аарън Рамзи и Уестън Маккени. За Алваро Мората ще изчакаме още няколко дни. Сега той трябва да почива до неделя. За Пауло Дибала търсим най-доброто решение, за да е на разположение възможно най-скоро. Той няма риск от операция. Дибала имаше консултация със специалист и сега ще видим кое е най-дорото лечение за него. За съжаление, неговото възстановяване се удължи и досега не успяхме да го върнем в игра.

