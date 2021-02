Ник де Врийс спечели първата квалификация за сезона във Формула Е

Пилотът на Mercedes Ник де Врийс ще стартира от пол-позишън в тазвечершното първо състезание от седмия сезон във Формула Е, което се провежда в Ад-Диря (Саудитска Арабия).

AMAZING! @nyckdevries claims the first @JuliusBaer Pole Position of Season 7 for @MercedesEQFE #DiriyahEPrix https://t.co/j2NbmM8ASn pic.twitter.com/8FGo5BLdBe

Нидерландецът, който ще участва в своя втори сезон в изцяло електрическия шампионат, бе най-бързи в груповата фаза, в която той излезе във втората група. В своята единствена бърза обиколка в първата фаза той записа 1:08.786, с което остана на 0.012 секунди пред Едоардо Мортара (Venturi), който бе в третата група.

Group 4 is finished and @nyckdevries is fastest. @edomortara, @PWehrlein, @ReneRastRacing, @nico_mueller and @NickCassidy_ are also through to super pole.



